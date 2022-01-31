Наука и технологии
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Российские военные будут использовать облако осколков для борьбы с беспилотниками

С роем справиться иными средствами сложно
Специалисты Военного университета Минобороны придумали новый способ борьбы с роем беспилотников. Предлагается распылять с квадрокоптера облако осколков над охраняемым объектом.
Российские военные будут использовать облако осколков для борьбы с беспилотниками

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сайт Роспатента. В документе описан миниатюрный летательный аппарат с блоком управления, многоствольным боевым модулем и четырьмя телескопическими направляющими, которые обращены горизонтально в стороны и соединены между собой сетью. Эта сеть «распыляет» боеприпас на разлетающиеся в разные стороны мелкие осколки.

Такая конструкция должна защитить важные объекты от атаки роем дронов. Справиться с ними полноценно не могут ПВО, РЭБ, заградительные системы, истребительная и армейская авиация, стрелковое оружие.

А вот новая система сможет считывать движение атакующего роя и уничтожать осколочным полем дроны противника.

Источник: РИА Новости
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