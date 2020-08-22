Российские военные будут управлять бронемашинами удалённо через VR-очки

Новую систему управления бронетехникой должны показать на форуме «Армия-2020», пишет издание «Популярная механика». Система основана на технологиях виртуальной реальности.

Речь идёт о «прозрачной броне» — комплексе супервизионного обзора местности и прицеливания «Параллакс». Эта система позволяет превратить бронемашину в робота. Им можно управлять на расстоянии с помощью очков виртуальной реальности.

Через эти очки военный будет видеть поле боя. Поворотом головы он будет управлять башней бронетехники, а джойстиком будет давать команды по ведению огня. Главное преимущество такой системы в том, что оператор-военный остаётся неуязвим для противника.