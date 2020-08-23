Российские военные будут управлять стрельбой через планшет

Об этом пишет ТАСС. Сообщается, что комплекс успешно прошёл государственные испытания в 2019 году. Он представляет собой планшетный компьютер с сенсорным экраном. Вместе с ним в комплекте идёт обеспечивающее оборудование.

«Планшет-А» может соединяться с различными средствами разведки и управлять стрельбой практически всех артиллерийских систем, которые сейчас стоят на вооружении. Комплекс позволит значительно сократить время расчёта, а также повысить его точность.

Планшет может провести несколько часов под водой и остаться в рабочем состоянии. Весь комплекс может работать в беспроводном режиме. Также он позволяет использовать электронные карты популярных сервисов и аэрофотоснимки, которые передаются от беспилотников.