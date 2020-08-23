Наука и технологии
Сегодня 15:25
Российские военные будут управлять стрельбой через планшет
Это повысит скорость и точность расчётов
Минобороны закупило у холдинга «Высокоточные комплексы» малогабаритный носимый комплекс управления огнём артиллерии «Планшет-А». Российские военные будут управлять стрельбой через планшет.
Об этом пишет ТАСС. Сообщается, что комплекс успешно прошёл государственные испытания в 2019 году. Он представляет собой планшетный компьютер с сенсорным экраном. Вместе с ним в комплекте идёт обеспечивающее оборудование.
«Планшет-А» может соединяться с различными средствами разведки и управлять стрельбой практически всех артиллерийских систем, которые сейчас стоят на вооружении. Комплекс позволит значительно сократить время расчёта, а также повысить его точность.
Планшет может провести несколько часов под водой и остаться в рабочем состоянии. Весь комплекс может работать в беспроводном режиме. Также он позволяет использовать электронные карты популярных сервисов и аэрофотоснимки, которые передаются от беспилотников.