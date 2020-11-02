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Российские военные до конца ноября получат первый Су-57
Сейчас идут лётные испытания
Российские военные уже скоро получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Это должно произойти до конца ноября.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, сейчас Су-57 проходит заводские лётные испытания. Передача запланирована в течение месяца.
СМИ также пишут, что в Комсомольске-на-Амуре начались лётные испытания второго серийного образца истребителя. Первый серийный образец разбился в декабре при прохождении заводских испытаний. Согласно ранним сведениям, Воздушно-космические силы (ВКС) России получат до 2028 года 76 Су-57. Это позволит вооружить три авиационные полка.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, может уничтожать все виды воздушных целей в дальних и ближних боях, поражать наземные, надводные цели с преодолением систем ПВО.