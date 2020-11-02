Российские военные до конца ноября получат первый Су-57

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, сейчас Су-57 проходит заводские лётные испытания. Передача запланирована в течение месяца.

СМИ также пишут, что в Комсомольске-на-Амуре начались лётные испытания второго серийного образца истребителя. Первый серийный образец разбился в декабре при прохождении заводских испытаний. Согласно ранним сведениям, Воздушно-космические силы (ВКС) России получат до 2028 года 76 Су-57. Это позволит вооружить три авиационные полка.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, может уничтожать все виды воздушных целей в дальних и ближних боях, поражать наземные, надводные цели с преодолением систем ПВО.