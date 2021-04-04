Российские военные испытали в Сирии атаку ударными дронами

Источник не сообщил, когда именно проходили данные испытания. Известно, что беспилотники «Орион» нацеливали на террористические объекты. Для этого использовался переносной комплекс разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец-М». Отмечается, что на испытаниях военные добились высокой скорости и точности.

Алгоритм тут такой: наземная разведка при помощи «Стрельца-М» обнаруживает объект, обозначает его на планшете, а эта информация передаётся ближайшему беспилотнику. Он затем наносит удар.

«Орион» способен нести боевую нагрузку до 250 килограммов. В воздухе он может находиться до 24 часов. Вариант дрона для ВС России также называется «Иноходец». Разработка беспилотного аппарата началась ещё в 2011 году.