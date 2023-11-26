Наука и технологии
16:18, 26 ноября 2023
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Российские военные КАМАЗы получили легкую суперзащиту

Уже успешно применяется

Разработан комплект легкого фрагментарного дифференцированного бронирования (КДБ) для военных автомобилей «КамАЗ», «Урал» и УАЗ «Патриот», пишет «Армейский стандарт». Этот новый комплект обеспечивает повышенную защиту с использованием высокотехнологичных материалов, в том числе сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

Российские военные КАМАЗы получили легкую суперзащиту

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Защищая такие важные узлы, как двигатель, радиатор, топливный бак и кабину, КДБ соответствует стандартам защиты БР4 и БР3, выдерживая обстрелы и осколочные попадания. При массе всего 650 кг, что составляет всего 5% от грузоподъемности КамАЗ-53501, эта суперброня не снижает ходовых качеств автомобиля. Боевые испытания, проведенные в зоне СВО, показали, что водители стали более уверенными в себе и психологически спокойными.

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