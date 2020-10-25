Российские военные лётчики получат новые средства спасения

Об этом ТАСС рассказали, собственно, в Минобороны страны. Специалисты ведомства изучили характеристики перспективных средств спасения лётного состава воздушных судов. Среди них были скрытая система поиска и спасения экипажей, индивидуальные лётные костюмы, средства бронезащиты членов экипажей вертолётов, носимый аварийный запас.

Также в Минобороны обсудили внедрение современных авиационных радиостанций, стрелкового и сигнального оружия.

В 2018 году СМИ показали средства выживания российских лётчиков-штурмовиков в Сирии. В частности, продемонстрировали некоторые предметы из носимого аварийного запаса. Среди них был авиационный спасательный пояс «АСП-74В», предназначенный для высадки на воду. Также лётчики имеют жилет НАЗ-И. Для самообороны у пилота есть пистолет Стечкина.