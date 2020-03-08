Российские военные на Балтике потренировались наносить ракетные удары

Об этом журналистам рассказал официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов. Тренировка по нанесению условных ракетных ударов была проведена в рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса.

Ракетчики провели скрытное выдвижение в назначенный позиционный район. Там они оборудовали стартовые позиции, а затем выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням. Последние имитировали аэродромы и защищённые объекты условного противника.

Кроме того, были отработаны действия в условиях радиационного и химического заражения местности. Отрепетировали и нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Всего в тренировке участвовали более 100 военнослужащих, использовались примерно 20 единиц военной и специальной техники.