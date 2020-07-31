Российские военные на компьютере научатся стрелять из ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ»

Разработка компьютерного тренажёра для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) началась в 2015 году. Он будет полностью моделировать различные режимы использования «Панцирь-СМ». ПО реалистично имитирует бой с любым воздушным противником.

Также тренажёр сможет объединить отдельные компьютерные комплексы в виртуальную батарею или дивизион.

Издание «Известия» напомнило, что «Панцирь-С» приняли на вооружение в 2012 году, поэтому линейка его компьютеризированных тренажёров наиболее современная. На мониторы перед военными выводится такая же информация, которую они видят в настоящем ЗРПК. Для отображения звука в тренажёре есть аудиогарнитуры на каждом рабочем месте.