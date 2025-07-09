Российские военные начали изучать захваченный украинский безэкипажный катер

Катер сделан на основе мексиканского гидроцикла и оснащён взрывчаткой весом около 150 килограммов. Он может двигаться на расстояние до 400 километров, его крейсерская скорость — около 90 км/ч. Оснащается 40-литровым баком.

По информации специалистов, катер двигался из района Одессы в сторону Крыма. Модификации, включая изменения в системе топлива и управление движением, были выполнены на территории Украины. Эти доработки были сделаны вручную, без промышленного производства.

Военные подчеркивают, что БЭК использует инерционную систему навигации, позволяющую ему двигаться по заданному маршруту без постоянного внешнего управления.

Теперь катер будет тщательно изучен специалистами для понимания технологий, которые использует украинская сторона.