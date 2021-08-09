Российские военные освоят новую специальность

Новая специальность будет называться «Применение подразделений с беспилотными летательными аппаратами». Набор будущих командиров начнётся в следующем году.

Как рассказал доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев, сейчас беспилотники применяются почти во всех родах войск, поэтому такие специалисты нужны. «Дроны необходимы и для разведки, и для прикрытия колонн на марше, и для охраны объектов. В будущем они нам очень пригодятся для охраны южных рубежей с учётом складывающейся там обстановки», — пояснил эксперт.