Российские военные освоят новую специальность

Наука и технологии
Сегодня в 16:45
Российские военные освоят новую специальностьПриём начнётся со следующего года
Издание «Известия» сообщило, что Минобороны России начало готовить командиров подразделений беспилотной авиации. Военные будут учиться в вузах тому, как вести разведку с помощью дронов, поражать наземные цели и передавать о них данные.
Новая специальность будет называться «Применение подразделений с беспилотными летательными аппаратами». Набор будущих командиров начнётся в следующем году.
Как рассказал доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев, сейчас беспилотники применяются почти во всех родах войск, поэтому такие специалисты нужны. «Дроны необходимы и для разведки, и для прикрытия колонн на марше, и для охраны объектов. В будущем они нам очень пригодятся для охраны южных рубежей с учётом складывающейся там обстановки», — пояснил эксперт.