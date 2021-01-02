Российские военные отработают уничтожение беспилотников и крылатых ракет

Об этом пишет ТАСС. Вышеперечисленные задачи не единственные для стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Запад-2021». Также военные отработают огневое и радиоэлектронное воздействие на условного противника, применение вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрый переход от одного вида боевых действий к другому. Помимо этого военные отрепетируют глубокие рейды, охваты и обходы.

Агентство ТАСС напоминает, что учения «Запад-2021» являются российско-белорусскими. Они направлены на укрепление военной безопасности Союзного государства. Учения запланированы на сентябрь 2021 года. Их план утвердили ещё в октябре 2020 года.