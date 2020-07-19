Российские военные отразили пробную атаку боевых дронов

Сообщается, что войсковые подразделения военной полиции, приданные им расчёты войсковой противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы успешно отразили нападение боевых дронов условного противника. Беспилотники атаковали подвижные полевые пункты управления общевойсковых объединений ЮВО.

Чтобы обнаруживать объекты и людей условного противника, использовались расчёты БЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Издание «Известия» пишет, что внезапная проверка боеготовности российских войск должна закончиться 21 июля. Всего будет проведено более 50 боевых учений с участием 150 тысяч человек и тысяч единиц боевой техники, летательных аппаратов, кораблей и судов.