Российские военные отрепетировали отражение авиаудара по Москве

Учения провело объединение противоракетной и противовоздушной обороны особого назначения Военно-космических сил (ВКС) России. Всего военные совершили 30 условных пусков ракет, использовали системы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

В качестве самолётов и вертолётов условного противника выступали истребители Су-35С, Су-34, Су-30СМ и винтокрылый Ми-24П.

Издание «Известия» также напоминает, что страны НАТО во время учений Defender Europe 2020 отрепетировали поражение целей на территории России. В Генштабе заявили, что почти все учебно-боевые задачи военных альянса отрабатывались на полигонах вблизи от границ страны.