Российские военные отрепетировали сражение с танковой армадой противника

Участвуют в них танковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). В ходе одного из тактических эпизодов военные симулировали сражение с танковой армадой условного противника. В рамках учений артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение бронетехнике и смогли остановить продвижение сил противника вглубь района.

Для обороны населённого пункта применяли танки Т-72БА, гаубицы «Мста-Б», экипажи БМП-2. Военные поразили цели условного противника на расстоянии до 1200 метров.

Напомним, что вчера в России также началась подготовка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и других подразделений к борьбе с коронавирусом.