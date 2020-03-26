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Российские военные отрепетировали сражение с танковой армадой противника
Учения идут в Воронежской области
Российские военные отрепетировали сражение с танковой армадой противника. Учения проходят на полигоне Погоново в Воронежской области.
Участвуют в них танковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). В ходе одного из тактических эпизодов военные симулировали сражение с танковой армадой условного противника. В рамках учений артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение бронетехнике и смогли остановить продвижение сил противника вглубь района.
Для обороны населённого пункта применяли танки Т-72БА, гаубицы «Мста-Б», экипажи БМП-2. Военные поразили цели условного противника на расстоянии до 1200 метров.
Напомним, что вчера в России также началась подготовка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и других подразделений к борьбе с коронавирусом.