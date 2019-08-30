Российские военные отрепетировали защиту Калининградской области от иностранных захватчиков

Об этом сообщил Балтийский флот (БФ). «Интерфакс» пишет, что в результате ракетного удара более 15 морских целей были успешно уничтожены.

В качестве «противника» выступал отряд боевых кораблей (ОБК) флота, специально предназначенный для выполнения учебных задач в море. Всего в учениях задействовали около 20 боевых кораблей, в том числе корветы «Стерегущий», «Стойкий», «Бойкий», большие десантные корабли «Минск», «Калининград», «Королёв», «Александр Шабалин», малые ракетные корабли и катера.

Стоит отметить, что комплекс «Бастион» оснащён сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой «Оникс», а «Бал» — противокорабельной ракетой Х-35 (3М24).