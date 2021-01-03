Российские военные получат более 400 танков и другой бронетехники в 2021 году

Как пишет ТАСС, поставки бронетехники будут осуществляться в рамках гособоронзаказа. Сухопутные войска могут рассчитывать на танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 с боевым отделением «Бережок», бронетранспортёры БТР-82А.

В Минобороны уточнили, что военные получат образцы техники, которые уже проверили в различных климатических зонах. Все танки и бронемашины показали себя с хорошей стороны на испытаниях.

Сегодня Минобороны также рассказало, сколько космических аппаратов запустили Космические войска России в 2020 году. Было совершено 15 пусков для вывода на орбиту 21 аппарата.