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Российские военные получат более 400 танков и другой бронетехники в 2021 году
Среди неё новые Т-90М
Минобороны России сообщило, что Сухопутные войска в наступившем 2021 году получат более 400 танков и другой бронетанковой техники. Речь идёт о новейших Т-90М.
Как пишет ТАСС, поставки бронетехники будут осуществляться в рамках гособоронзаказа. Сухопутные войска могут рассчитывать на танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 с боевым отделением «Бережок», бронетранспортёры БТР-82А.
В Минобороны уточнили, что военные получат образцы техники, которые уже проверили в различных климатических зонах. Все танки и бронемашины показали себя с хорошей стороны на испытаниях.
Сегодня Минобороны также рассказало, сколько космических аппаратов запустили Космические войска России в 2020 году. Было совершено 15 пусков для вывода на орбиту 21 аппарата.