Наука и технологии
Сегодня в 15:44
Российские военные получат «невидимую» авиабомбу
Её не «видят» радары
Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что в 2021 году российские военные получат «невидимую» авиабомбу. Её не смогут распознавать радары.
Новая авиабомба называется «Дрель». Её уже испытали, и она подтвердила боевую эффективность. Минобороны закупит оружие в 2021 году и 2022–2023 годах. Борисов утверждает, что «Дрель» почти невозможно обнаружить с помощью радаров.
Авиабомбу разработали специалисты научно-производственного объединения «Базальт», входящего в госкорпорацию Ростех. Взрывное устройство способно уничтожать бронетанковую технику, наземные радиолокационные станции, пункты управления энергетическими установками и зенитные ракетные комплексы. Бомба наводится на цель с помощью системы ГЛОНАСС. Дальность её планирования составляет 30 километров. Основным носителем «Дрели» должен стать новый истребитель пятого поколения Су-57.