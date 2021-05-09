Российские военные получат «невидимую» авиабомбу

Новая авиабомба называется «Дрель». Её уже испытали, и она подтвердила боевую эффективность. Минобороны закупит оружие в 2021 году и 2022–2023 годах. Борисов утверждает, что «Дрель» почти невозможно обнаружить с помощью радаров.

Авиабомбу разработали специалисты научно-производственного объединения «Базальт», входящего в госкорпорацию Ростех. Взрывное устройство способно уничтожать бронетанковую технику, наземные радиолокационные станции, пункты управления энергетическими установками и зенитные ракетные комплексы. Бомба наводится на цель с помощью системы ГЛОНАСС. Дальность её планирования составляет 30 километров. Основным носителем «Дрели» должен стать новый истребитель пятого поколения Су-57.