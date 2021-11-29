Российские военные получат новые самолёты с гиперзвуковым оружием

Наука и технологии
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Российские военные получат новые самолёты с гиперзвуковым оружиемВ 2022 году
Главнокомандующий Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Юдин рассказал, что в 2022 году в войска поставят новые самолёты с гиперзвуковым оружием.
По его словам, в рамках гособоронзаказа в 2022 году будет совершена закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники. В их числе истребители СУ-57, СУ-35С, боевые вертолёты Ми-28НМ, Ка-52 и учебные самолёты ДА-42Т. Помимо этого ВКС получат зенитные системы С-350 и С-400, а также комплексы ПВО «Панцирь-С», ракеты-носители «Ангара» и космические аппараты военного назначения.
На днях стало известно, что Реутовское НПО машиностроения начало серийное производство новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для Военно-морского флота (ВМФ) России. Они могут развивать скорость до 8-9 Махов.
Источник: Известия