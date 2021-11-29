Российские военные получат новые самолёты с гиперзвуковым оружием

По его словам, в рамках гособоронзаказа в 2022 году будет совершена закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники. В их числе истребители СУ-57, СУ-35С, боевые вертолёты Ми-28НМ, Ка-52 и учебные самолёты ДА-42Т. Помимо этого ВКС получат зенитные системы С-350 и С-400, а также комплексы ПВО «Панцирь-С», ракеты-носители «Ангара» и космические аппараты военного назначения.

На днях стало известно, что Реутовское НПО машиностроения начало серийное производство новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для Военно-морского флота (ВМФ) России. Они могут развивать скорость до 8-9 Махов.