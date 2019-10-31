Российские военные получили специальные антивирусы

Речь идёт о каналах связи АСУ «Акация», «Андромеда» и ЕСУ-ТЗ. Если их заблокировать с помощью вредоносных программ, военные не смогут получать и передавать информацию и останутся «слепыми».

Новые программы же могут не только обезвреживать вирусы, но и показывать в какой точке произошло проникновение в сеть. Об этом электроника предупредит оператора, а также предложит несколько вариантов перенастройки сети и пути решения проблемы.

Уточняется, что современные АСУ почти не связаны с интернетом, но в них можно проникнуть, взломав каналы передачи информации (даже радио). Наиболее уязвимыми являются Wi-Fi-сигналы.

После взлома сети злоумышленники могут уничтожать базы данных, прослушивать переговоры и даже отдавать приказы. Поэтому «сохранение безопасности АСУ и средств связи — одна из главных задач современных армий».