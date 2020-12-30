Российские военные получили улучшенных «Ночных охотников»

Источник уточнил, что перед поступлением в строеву часть вертолёты пройдут испытания в 929-м Государственном лётно-исследовательском центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске. Пока «Ночные охотники» находятся в Ростове.

«РИА Новости» сообщает, что в 2019 году «Вертолёты России» и Минобороны подписали контракт на поставку армии 98 новейших Ми-28НМ до конца 2027 года. Вероятно, передача первых двух вертолётов осуществляется в рамках этого контракта.

Улучшенный «Ночной охотник» получил новый двигатель, обновлённую авионику, новую прицельно-поисковую систему, а также систему для управления беспилотниками. Ещё вертолёт стал быстрее, и у него увеличилась взлётная масса.