Российские военные поучатся отражать воздушно-космическое нападение

Речь идёт о боевых расчётах зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Военные совершат комбинированный марш протяжённостью более 2000 км из Ленинградской области на полигон «Ашулук».

Особенность учений — в моделировании боевых условий, при которых условный противник будет использовать современные и перспективные средства воздушно-космического нападения.

Военные выполнят нормативы по обслуживанию боевой техники, оборудованию и маскировке стартовых позиций и командных пунктов, а также отработают отражение массированного ракетного удара с электронными и боевыми пусками ракет.