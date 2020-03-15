Наука и технологии
Сегодня 14:52
Российские военные поучатся отражать воздушно-космическое нападение
С помощью С-400
Российские военные поучатся отражать воздушно-космическое нападение на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. Боевые расчёты зенитного ракетного полка соединения ПВО Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны уже приступили к передислокации в позиционный район.
Речь идёт о боевых расчётах зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Военные совершат комбинированный марш протяжённостью более 2000 км из Ленинградской области на полигон «Ашулук».
Особенность учений — в моделировании боевых условий, при которых условный противник будет использовать современные и перспективные средства воздушно-космического нападения.
Военные выполнят нормативы по обслуживанию боевой техники, оборудованию и маскировке стартовых позиций и командных пунктов, а также отработают отражение массированного ракетного удара с электронными и боевыми пусками ракет.