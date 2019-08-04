Российские военные приготовили кофе и яичницу на двигателе танка

Это были военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института. Они сварили кофе в турке и пожарили яичницу, используя тепло от двигателя ГТД-1000Т. Этот завтрак конкурсанты разделили с другими участниками.

АрМИ-2019 проходят на 25 военных полигонах десяти государств — России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Организатором игр выступило Министерство обороны России. В их рамках солдаты и офицеры из разных видов и родов войск должны показать свои навыки и умения.

Напомним, танк Т-80 с газотурбинным двигателем был принят на вооружение в середине 1970-х годов.