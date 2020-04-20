Российские военные приняли первый беспилотник «Орион»

Как сообщает ТАСС, Группа «Кронштадт» и Минобороны России подписали акт приёмки первого беспилотного комплекса «Орион». Всего было передано три аппарата. Теперь остались финансовые нюансы, чтобы закрыть контракт де-юре. Как утверждает генеральный конструктор Группы «Кронштадт», все самолёты облетаны, а их комплектация проверена.

«Это (прим. произошло), кстати, впервые в России с комплексом такой размерности», — отметил главный конструктор.

В скором времени начнётся опытная эксплуатация «Ориона». Данный беспилотник имеет максимальную взлётную массу в одну тонну, а максимальная масса полезной нагрузки составляет 200 килограммов. «Орион» может пролететь 24 часа со стандартной нагрузкой, скорость достигает 200 км/ч.