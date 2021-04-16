Российские военные протестировали в Арктике всевидящую камеру

Речь идёт об инфракрасной SWIR-камере. Работает она в спектре от 0,9 до 1,7 мкм. Это позволяет ей видеть вышеперечисленные объекты. Также камера может находить источники лазерного излучения и любые тепловые вспышки, в том числе выстрелы, залпы и сигналы.

Камеру проверили в рамках учений «Умка-2021». Они прошли в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. В экспедиции участвовали более 600 военнослужащих и исследователей. Вместе с ними были привезены около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

Камера доказала свою способность обнаруживать объекты в сложных метеорологических условиях.