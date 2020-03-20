Российские военные провели учения по борьбе с коронавирусной инфекцией

Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на министра обороны России Сергея Шойгу. Глава ведомства рассказал, что специальное учение войск радиационной, химической и биологической защиты прошло 18 и 19 марта. Военные взаимодействовали с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами.

Учения прошли в Подмосковье, на аэродроме Чкаловский. Помимо указанных выше мероприятий, военные отработали вопросы организации карантина.

Шойгу также рассказал, что в Минобороны сформировали запас медицинских изделий и препаратов для борьбы с коронавирусом. Министр считает, что нужно уделить особое внимание профилактическим мерам для недопущения эпидемии.