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Российские военные провели учения по борьбе с коронавирусной инфекцией
Почему-то отработали эвакуацию граждан
Российские военные провели учения по борьбе с коронавирусной инфекцией. В их рамках отработали действия по эвакуации граждан, обработке воздушных судов и дезинфекции важных объектов.
Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на министра обороны России Сергея Шойгу. Глава ведомства рассказал, что специальное учение войск радиационной, химической и биологической защиты прошло 18 и 19 марта. Военные взаимодействовали с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами.
Учения прошли в Подмосковье, на аэродроме Чкаловский. Помимо указанных выше мероприятий, военные отработали вопросы организации карантина.
Шойгу также рассказал, что в Минобороны сформировали запас медицинских изделий и препаратов для борьбы с коронавирусом. Министр считает, что нужно уделить особое внимание профилактическим мерам для недопущения эпидемии.