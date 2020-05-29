Наука и технологии
Сегодня 15:11
Российские военные создали новый бронеавтомобиль
На основе «Урала-43206»
Российские военные с 201-й базы в Таджикистане создали новый бронеавтомобиль на базе «Урала-43206» — так называемую «бой-машину». Новинка способна перевозить грузы, защищать от ударов диверсантов и авиации технику и позиции зенитных ракетных комплексов С-300.
Сообщается, что у бронеавтомобиля имеется 23-мм зенитная установка. Бронирование машины проводилось с учётом опыта боёв в Сирии. Конструкторами выступили военнослужащие базы. Для работ использовали металлические листы со списанной бронетехники. При этом съёмную броню установили на радиатор так, чтобы пули и осколки рикошетили. Лобовое стекло защитили бронёй в форме жалюзи. Также у машины имеется передатчик помех «Лесочек». Днище автомобиля тоже укрепили броневым листом со слоем песка.
На новую машину также можно устанавливать средства РЭБ и комплексы разведки. Экипаж состоит из пяти человек. Машину уже испытали на горном полигоне Ляур.