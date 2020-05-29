Российские военные создали новый бронеавтомобиль

Сообщается, что у бронеавтомобиля имеется 23-мм зенитная установка. Бронирование машины проводилось с учётом опыта боёв в Сирии. Конструкторами выступили военнослужащие базы. Для работ использовали металлические листы со списанной бронетехники. При этом съёмную броню установили на радиатор так, чтобы пули и осколки рикошетили. Лобовое стекло защитили бронёй в форме жалюзи. Также у машины имеется передатчик помех «Лесочек». Днище автомобиля тоже укрепили броневым листом со слоем песка.

На новую машину также можно устанавливать средства РЭБ и комплексы разведки. Экипаж состоит из пяти человек. Машину уже испытали на горном полигоне Ляур.