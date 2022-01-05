Российские военные технологии, которые не смогут повторить в США

По словам американского аналитика Джона Хейворда, в связи с успехом в создании гиперзвукового оружия Россия теперь сможет применять его в самых разных ситуациях. Кроме того, теперь Штаты больше не смогут влиять на РФ и Китай, поскольку любые подобные попытки будут нейтрализованы странами. Один из примеров подобного оружия - ракеты «Циркон». Теперь эти ракеты, запущенные с подводной лодки, смогут уничтожить американские корабли.

Кроме того, бывший консультант оборонной компании Sperry Роберт Хилл подчёркивает, что из-за такого прорыва у американской стороны возникают две проблемы. Это недостаток времени на реагирование (пока что разрабатывается аналогичное оружие в США не так быстро, как хотелось бы) и необходимость изменения плана обороны страны. Также Хилл полагает, что РФ способна также построить «небольшую гиперзвуковую ракету с высокой дальностью полёта, похожую на боевые блоки «Авангард».