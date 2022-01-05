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Российские военные технологии, которые не смогут повторить в США

О них рассказывает «Лайф»
В 2021 году Россия стала одним из лидеров по гиперзвуковому оружию. И это может помешать Соединённым Штатам оказывать влияние на РФ и Китай. Подробнее о новых технологиях, которые применяются и будут применяться в РФ, - в материале.
Российские военные технологии, которые не смогут повторить в США

По словам американского аналитика Джона Хейворда, в связи с успехом в создании гиперзвукового оружия Россия теперь сможет применять его в самых разных ситуациях. Кроме того, теперь Штаты больше не смогут влиять на РФ и Китай, поскольку любые подобные попытки будут нейтрализованы странами. Один из примеров подобного оружия - ракеты «Циркон». Теперь эти ракеты, запущенные с подводной лодки, смогут уничтожить американские корабли.

Кроме того, бывший консультант оборонной компании Sperry Роберт Хилл подчёркивает, что из-за такого прорыва у американской стороны возникают две проблемы. Это недостаток времени на реагирование (пока что разрабатывается аналогичное оружие в США не так быстро, как хотелось бы) и необходимость изменения плана обороны страны. Также Хилл полагает, что РФ способна также построить «небольшую гиперзвуковую ракету с высокой дальностью полёта, похожую на боевые блоки «Авангард».

Российские военные технологии, которые не смогут повторить в США

Аналитик Джон Хейворд добавил, что новое оружие России может обмануть любую систему противодействия, так как ракеты могут применяться по новому принципу. Связано это с тем, что в ходе достижения гиперзвуковой ракетой максимальной скорости появится также область с перегретым воздухом (как предполагается, плазмой).

По мнению экспертов, к «Циркону» и «Кинжалу» будут добавлены ещё три вида гиперзвукового оружия. Это авиационный комплекс дальнего радиуса действия, гиперзвуковая крылатая ракета наземного базирования, гиперзвуковая ракета с ядерной установкой. Пять новых видов оружия и применяемые для их создания и реализации технологии негативно скажутся на США: так, американцы больше не будут иметь стратегическое преимущество в любой точке земного шара. Эти технологии также не способны воссоздать в Америке.

Источник: Лайф
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