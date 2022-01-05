Российские военные технологии, которые не смогут повторить в США

Российские военные технологии, которые не смогут повторить в СШАО них рассказывает «Лайф»
По словам американского аналитика Джона Хейворда, в связи с успехом в создании гиперзвукового оружия Россия теперь сможет применять его в самых разных ситуациях. Кроме того, теперь Штаты больше не смогут влиять на РФ и Китай, поскольку любые подобные попытки будут нейтрализованы странами. Один из примеров подобного оружия - ракеты «Циркон». Теперь эти ракеты, запущенные с подводной лодки, смогут уничтожить американские корабли.
Кроме того, бывший консультант оборонной компании Sperry Роберт Хилл подчёркивает, что из-за такого прорыва у американской стороны возникают две проблемы. Это недостаток времени на реагирование (пока что разрабатывается аналогичное оружие в США не так быстро, как хотелось бы) и необходимость изменения плана обороны страны. Также Хилл полагает, что РФ способна также построить «небольшую гиперзвуковую ракету с высокой дальностью полёта, похожую на боевые блоки «Авангард».
Аналитик Джон Хейворд добавил, что новое оружие России может обмануть любую систему противодействия, так как ракеты могут применяться по новому принципу. Связано это с тем, что в ходе достижения гиперзвуковой ракетой максимальной скорости появится также область с перегретым воздухом (как предполагается, плазмой).
По мнению экспертов, к «Циркону» и «Кинжалу» будут добавлены ещё три вида гиперзвукового оружия. Это авиационный комплекс дальнего радиуса действия, гиперзвуковая крылатая ракета наземного базирования, гиперзвуковая ракета с ядерной установкой. Пять новых видов оружия и применяемые для их создания и реализации технологии негативно скажутся на США: так, американцы больше не будут иметь стратегическое преимущество в любой точке земного шара. Эти технологии также не способны воссоздать в Америке.