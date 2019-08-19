Российские военные учения в Арктике попали на видео

Бойцы имитировали борьбу с условными террористами, которые захватили плацдарм. Объединённой группировке сил Северного флота при поддержке авиации нужно было высадить на побережье технику морского десанта и выступить вглубь полуострова для обороны некоего важного промышленного объекта в арктической зоне.

Сначала бойцы нанесли авиационный удар по условным террористам. Затем батареи АК-100 корабля «Вице-адмирал Кулаков» открыли огонь по противнику. После этого вертолёты Ка-27ПС доставили на побережье военных инженеров, которые разминировали подходы к берегу и подготовили место высадки техники.

В целом, в ходе учений подразделения арктических мотострелков, морских пехотинцев и воздушных десантников отработали тактику совместного боя, захвата и удержания берегового плацдарма.