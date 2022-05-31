Российские военные управляют боевым дроном с помощью геймпада Logitech? «Вести» показали новые кадры

Как рассказал телеканал «Звезда», после того, как беспилотник запускают в небо, оператор передаёт координаты противника. На экране компьютера военный может видеть с точки зрения дрона объекты на земле. На показанных кадрах видно, что оператор держит в руке геймпад, который легко идентифицировать как Logitech F310. Такой можно купить в магазине за 1700 рублей. Модель вышла в 2010 году.

То, что управлением дроном осуществляется с помощью контроллера Logitech, журналисты заметили ещё в апреле. Также они писали, что на рабочих станциях военных установлена устаревшая операционная система — судя по кадру Windows 7.