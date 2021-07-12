Российские военные уронили на дорогу танк

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Сегодня в 13:38
Российские военные уронили на дорогу танкНикто не пострадал
На въезде в Южно-Сахалинск на дорогу упал танк. Военные не уследили за его закреплением на седельном тягаче.
Инцидент случился в понедельник днём. Танк транспортировали из Успеновки в Хомутово, но совершили ошибку при этом. «Уронили танк. Лежит на дороге», — сказали в УГИБДД России по Сахалинской области.
@crimesakh/Telegram
Как пишет ТАСС, пострадавших нет. Проезжавшие мимо автомобили не повредило. В сети уже распространили многочисленные видео и фото с места происшествия. По ним видно, что танк перевернулся при падении. Его дуло упиралось в асфальт. За боевой машиной отправили эвакуатор.
Недавно в Польше столкнулись два трала, перевозившие основные боевые танки Т-72М1. В итоге оба трала сгорели.