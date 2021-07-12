Российские военные уронили на дорогу танк

Как пишет ТАСС, пострадавших нет. Проезжавшие мимо автомобили не повредило. В сети уже распространили многочисленные видео и фото с места происшествия. По ним видно, что танк перевернулся при падении. Его дуло упиралось в асфальт. За боевой машиной отправили эвакуатор.