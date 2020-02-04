Наука и технологии
Сегодня 11:31
Российские военные в Сирии перехватили контроль над дронами противника
С помощью средств РЭБ
СМИ сообщили, что в Сирии российские бойцы защитили авиабазу Хмеймим от налёта беспилотников с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Военные смогли перехватить контроль над дронами противника.
Ранее подобные атаки отбивались посредством ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» или ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО).
Новая атака дронами произошла ночью 1 февраля. С помощью средств радиоэлектронной борьбы авиабазы военные перехватили управление и вывели из строя все беспилотники, нарушив функционирование систем управления.
Какие именно комплексы РЭБ использовались, не сообщается. Однако эксперты предполагают, что применялась система «Красуха». Как пишут в Defense World, установленный на грузовике радиоизлучатель способен управлять каналами для дронов, из-за чего последние становятся «слепыми и глухими». Дальность действия системы составляет максимум 300 километров.