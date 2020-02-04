Российские военные в Сирии перехватили контроль над дронами противника

Ранее подобные атаки отбивались посредством ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» или ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Новая атака дронами произошла ночью 1 февраля. С помощью средств радиоэлектронной борьбы авиабазы военные перехватили управление и вывели из строя все беспилотники, нарушив функционирование систем управления.

Какие именно комплексы РЭБ использовались, не сообщается. Однако эксперты предполагают, что применялась система «Красуха». Как пишут в Defense World, установленный на грузовике радиоизлучатель способен управлять каналами для дронов, из-за чего последние становятся «слепыми и глухими». Дальность действия системы составляет максимум 300 километров.