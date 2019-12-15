Наука и технологии
Сегодня 18:08
Российские военные завершили перевооружение на С-400 для защиты западной части страны
Получен очередной комплект техники
Зенитный ракетный полк из состава Западного военного округа завершил перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 «Триумф». Комплексы будут защищать западную часть России.
Очередной комплект техники получили военные, дислоцированные в Ленинградской области. Сообщается, что зенитчики прошли обучение в центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине.
Кроме того, были проведены боевые стрельбы по гиперзвуковым мишеням «Фаворит» на территории полигона «Капустин Яр» в рамках программы по перевооружению. Эти мишени представляют повышенную сложность для подразделений противовоздушной обороны.
На боевое дежурство С-400 заступят с февраля следующего года, будут оборонять северо-запад страны.
Напомним, «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности. Может уничтожать любые воздушные цели противника.