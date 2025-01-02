Российские войска на электроскутерах стали проблемой для украинской армии

Опубликовано 02 января 2025, 18:401 мин.
Российские войска на электроскутерах стали проблемой для украинской армииЖалуются сами солдаты
Российские солдаты используют электрические скутеры и квадроциклы для повышения мобильности на поле боя, создавая проблемы для украинских войск, сообщает The New York Times со ссылкой на офицера украинской разведки, Он подчеркнул, что небольшие мобильные группы сложнее поразить, чем крупные подразделения, передвигающиеся на традиционных транспортных средствах, пишет Лента.ру.
«Если поразить одну единицу техники с 15 военными возможно и довольно легко сделать, то когда эти 15 человек передвигаются на электрических скутерах, это большая проблема», — посетовал боец ВСУ.
Такая тактика позволяет российским войскам быстро рассредоточиться вдоль линии фронта, что затрудняет принятие контрмер. Украинские солдаты также выражают обеспокоенность снижением морального духа из-за нехватки личного состава и неопределенности в отношении дальнейшей поддержки Запада.