«Если поразить одну единицу техники с 15 военными возможно и довольно легко сделать, то когда эти 15 человек передвигаются на электрических скутерах, это большая проблема», — посетовал боец ВСУ.

Такая тактика позволяет российским войскам быстро рассредоточиться вдоль линии фронта, что затрудняет принятие контрмер. Украинские солдаты также выражают обеспокоенность снижением морального духа из-за нехватки личного состава и неопределенности в отношении дальнейшей поддержки Запада.