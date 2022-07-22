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Российские войска на Украине применили новейший ударный дрон "Ласточка"Информации о котором практически нет
В зоне проведения специальной военной операции на Украине российские войска применяют новейшие отечественные легкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из состава комплекса “Ласточка”, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Издание не располагает официальным подтверждением этой информации.
Российские ударные беспилотники из состава комплекса "Ласточка" нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий … Эти аппараты являются легкими ударными БЛА с возможностью сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха
Источник ТАСС
ТАСС отмечает, что в открытых источниках о БПЛА "Ласточка" информации толком нет. Известно только, что их запускают с помощью катапульты, а под его фюзеляжем размещают малогабаритные боеприпасы.
Источник:ТАСС
Автор:Максим МногословныйТеги: