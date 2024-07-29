Наука и технологии
Опубликовано 29 июля 2024, 06:45
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Российские войска начали перехватывать «картинку» с украинских беспилотников

Для наведения на операторов
По данным СМИ, российские военные начали перехватывать видеосигналы с беспилотников Вооруженных сил Украины, что позволяет отслеживать маршруты движения противника и определять местонахождение операторов беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Калину», бывшего командира подразделения связи в зоне СВО.
Российские войска начали перехватывать «картинку» с украинских беспилотников
© Ferra

Специалисты могут перехватывать видеосигнал с вражеских беспилотников с помощью различного оборудования радиоэлектронной разведки (РЭР), пояснил Калина. Перехват видеозаписей позволяет выявить маршруты движения противника, проследить траекторию полета беспилотника, определить местонахождение оператора и в итоге нанести прицельные удары.

Ранее Калина служил добровольцем в зоне СВО, а затем был командиром подразделения связи. Получив тяжелые осколочные ранения, он перешел к разработке военных беспилотников.

Это событие подчеркивает «эволюционирующий» характер современных боевых действий, о чем эксперты говорят достаточно давно.

Источник:ТАСС
Автор:Максим Многословный
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