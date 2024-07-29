Российские войска начали перехватывать «картинку» с украинских беспилотников

Специалисты могут перехватывать видеосигнал с вражеских беспилотников с помощью различного оборудования радиоэлектронной разведки (РЭР), пояснил Калина. Перехват видеозаписей позволяет выявить маршруты движения противника, проследить траекторию полета беспилотника, определить местонахождение оператора и в итоге нанести прицельные удары.

Ранее Калина служил добровольцем в зоне СВО, а затем был командиром подразделения связи. Получив тяжелые осколочные ранения, он перешел к разработке военных беспилотников.

Это событие подчеркивает «эволюционирующий» характер современных боевых действий, о чем эксперты говорят достаточно давно.