Российские войска научились глушить высокоточное оружие

Наука и технологии
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Российские войска научились глушить высокоточное оружиеПомогли средства РЭБ
Во время учений «Запад-2021» российские войска отработали борьбу с оборудованием авианаводчиков, дронами, крылатыми ракетами и другими «умными» боеприпасами. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавляли каналы связи, с помощью которых управлялось оружие.
Об этом пишет издание «Известия». Отмечается, что на учениях комплексы РЭБ защищали полевые штабы, пункты связи и стартовые позиции ракет российской и белорусской группировок. Целью военных было лишить авианаводчиков противника связи, а также создать помехи системам боевого управления и наведения крылатых ракет и авиационного вооружения.
Учения прошли успешно. Эксперт говорит, что современные российские средства РЭБ могут создать территории, недоступные для высокоточного оружия. Эти комплексы определяют диапазон радиочастот, на которых противник, а затем нарушают работу каналов связи. В итоге крылатые ракеты, беспилотники и барражирующие боеприпасы не могут навестись на цель.