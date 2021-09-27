Российские войска научились глушить высокоточное оружие

Об этом пишет издание «Известия». Отмечается, что на учениях комплексы РЭБ защищали полевые штабы, пункты связи и стартовые позиции ракет российской и белорусской группировок. Целью военных было лишить авианаводчиков противника связи, а также создать помехи системам боевого управления и наведения крылатых ракет и авиационного вооружения.

Учения прошли успешно. Эксперт говорит, что современные российские средства РЭБ могут создать территории, недоступные для высокоточного оружия. Эти комплексы определяют диапазон радиочастот, на которых противник, а затем нарушают работу каналов связи. В итоге крылатые ракеты, беспилотники и барражирующие боеприпасы не могут навестись на цель.