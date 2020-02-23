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Российские войска получили кухни-вездеходы для Арктики
Горячая пища важна для боеспособности солдат
Российские войска получили кухни-вездеходы для Арктики — специальный мобильный комплекс-столовую. Он способен работать даже при температуре ниже минус 50 градусов по Цельсию. Появление такого комплекса было жизненно необходимо — в северных широтах боеспособность частей зависит от горячей пищи.
Комплекс состоит из нескольких машин на базе гусеничных вездеходов. Они создавались специально для эксплуатации в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики. В машинах можно найти большую столовую на несколько десятков мест, кухню с печами и котлами, а также подвижный продуктовый склад и водовозку.
Комплексы уже эксплуатируют в 80-й отдельной мотострелковой бригаде, которая располагается в посёлке Алакуртти Мурманской области.