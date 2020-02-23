Российские войска получили кухни-вездеходы для Арктики

Комплекс состоит из нескольких машин на базе гусеничных вездеходов. Они создавались специально для эксплуатации в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики. В машинах можно найти большую столовую на несколько десятков мест, кухню с печами и котлами, а также подвижный продуктовый склад и водовозку.

Комплексы уже эксплуатируют в 80-й отдельной мотострелковой бригаде, которая располагается в посёлке Алакуртти Мурманской области.