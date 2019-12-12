Российские войска получили улучшенные танки Т-80 с новым двигателем и оружием

Государственный заказ по модернизации танков выполнял «Омсктрансмаш». Теперь он его полностью завершил. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Ростеха.

Сообщается, что перед отправкой в войска каждый Т-80БВМ прошёл необходимые испытания на полигоне и проверку всех систем. Как рассказал гендиректор Т-80БВМ, газотурбинный двигатель танка не подводит даже в самый лютый мороз.

Ранее СМИ писали, что Минобороны в 2017 году заключило контракт на модернизацию 62 танков Т-80БВ до уровня Т-80БВМ. Стоит отметить, что Т-80БВ приняли на вооружение ещё в 1985 году.

Т-80БВМ же получил доработанный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил, 125-мм пушку, которая может стрелять управляемыми ракетами, комплекс модульной динамической защиты и противокумулятивный решётчатый экран.