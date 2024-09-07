Российские войска стали по-новому применять дроны

Опубликовано 07 сентября 2024, 17:151 мин.
Российские войска стали по-новому применять дроныДля минирования дорог
Российские войска перешли к новой тактике использования беспилотников для минирования дорог в районе Авдеевки с целью вывода из строя украинской военной техники, пишет ТАСС. Об этом рассказал генеральный директор АНО «НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев во время мероприятия «Дронница-2024».
Чадаев рассказал, что беспилотники, оснащенные 3D-печатными насадками, изготовленными на месте, используются для сброса мин вдоль дорог, часто используемых украинскими войсками. Обездвиживая бронетехнику западного производства, российским войскам легче найти и уничтожить ее. «Стационарные машины уязвимы, и их легче атаковать», — заявил Чадаев.
Одним из ключевых преимуществ этой тактики является возможность производства устройств минирования непосредственно в полевых условиях, что позволяет быстро и гибко развертывать их.
«Устройство спроектировано, изготовлено на месте под боевую задачу подручными средствами и тут же применено. Это самое ценное. Это другая логика организации производства, чем та, к которой мы привыкли», — добавил Чадаев.