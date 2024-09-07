Российские войска стали по-новому применять дроны

Чадаев рассказал, что беспилотники, оснащенные 3D-печатными насадками, изготовленными на месте, используются для сброса мин вдоль дорог, часто используемых украинскими войсками. Обездвиживая бронетехнику западного производства, российским войскам легче найти и уничтожить ее. «Стационарные машины уязвимы, и их легче атаковать», — заявил Чадаев.

Одним из ключевых преимуществ этой тактики является возможность производства устройств минирования непосредственно в полевых условиях, что позволяет быстро и гибко развертывать их.

«Устройство спроектировано, изготовлено на месте под боевую задачу подручными средствами и тут же применено. Это самое ценное. Это другая логика организации производства, чем та, к которой мы привыкли», — добавил Чадаев.