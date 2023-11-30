Российские войска впервые уничтожили танк Leopard 1A5 в зоне СВО

Российские войска впервые уничтожили танк Leopard 1A5 в зоне СВОЕго ждали
Российские войска уничтожили танк Leopard 1A5 в ходе боя на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.
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Министерство обороны сообщает о героических действиях 1-й гвардейской танковой армии, чей ПТРК нанес прямое попадание по Leopard 1A5.
Подрывники танка рассказывают, что они более двух недель тщательно выжидали, когда танк попадет в засаду. Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва, но были решительно отбиты на переднем крае российской обороны.
За проявленную доблесть российские солдаты получили крупное денежное вознаграждение в размере 700 000 рублей, а также престижные государственные награды, включая ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест VI степени, медали «За отвагу» и «За храбрость».