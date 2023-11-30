Министерство обороны сообщает о героических действиях 1-й гвардейской танковой армии, чей ПТРК нанес прямое попадание по Leopard 1A5.

Подрывники танка рассказывают, что они более двух недель тщательно выжидали, когда танк попадет в засаду. Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва, но были решительно отбиты на переднем крае российской обороны.

За проявленную доблесть российские солдаты получили крупное денежное вознаграждение в размере 700 000 рублей, а также престижные государственные награды, включая ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест VI степени, медали «За отвагу» и «За храбрость».