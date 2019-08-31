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Российские врачи научились возвращать инвалидам способность двигаться

При помощи стимуляции спинного мозга
Специалисты Медицинского Центра на Дальнем Востоке опробовали технологию направленной хронической стимуляции спинного мозга для ускорения восстановления пациентов после соответствующих травм. Метод оказался эффективным.

В испытаниях участвовали трое пациентов с травмой спинного мозга. Им имплантировали эпидуральный нейростимулятор спинного мозга. Первый пациент, который получил травму в 2013 году, уже рассказал, что после установки устройства у него появилась чувствительность в бёдрах. Хотя до этого в течение шести лет ничто не помогало ему восстановиться после травмы.

Об улучшениях самочувствия заявил и второй пациент. По его словам, он даже начал иногда контролировать движения в конечностях ниже уровня травмы.

А третья пациентка и вовсе сообщила, что к ней вернулись движения после операции.

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