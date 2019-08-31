Российские врачи научились возвращать инвалидам способность двигаться

В испытаниях участвовали трое пациентов с травмой спинного мозга. Им имплантировали эпидуральный нейростимулятор спинного мозга. Первый пациент, который получил травму в 2013 году, уже рассказал, что после установки устройства у него появилась чувствительность в бёдрах. Хотя до этого в течение шести лет ничто не помогало ему восстановиться после травмы.

Об улучшениях самочувствия заявил и второй пациент. По его словам, он даже начал иногда контролировать движения в конечностях ниже уровня травмы.

А третья пациентка и вовсе сообщила, что к ней вернулись движения после операции.