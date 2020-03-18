Российские вузы начали проводить лекции в компьютерных играх

На дистанционную форму обучения перевели студентов Донского государственного технического университета (ДГТУ). Сегодня они провели пробную тестовую лекцию по функциональному программированию в… Minecraft. Молодые специалисты не растерялись и использовали один из серверов игры в качестве платформы для дистанционного обучения.

Сначала студенты создали несколько локаций ДГТУ, в том числе виртуальную аудиторию. Связь между учащимися во время лекции устанавливалась через голосовой и текстовый чат Discord. Лектор публиковал необходимые записи на табличках в Minecraft, а студенты конспектировали лекцию на виртуальных книгах.