Российские ядерные ракеты начали охранять роботы

По его словам, в Козельском соединении уже завершено оснащение полков новой автоматизированной системой охраны с роботизированными стрельбовыми комплексами. Аналогичные системы вводятся и в Ясненском ракетном соединении.

Роботизированные стрельбовые комплексы в Козельской дивизии испытали ещё в 2016 году. Стационарные боевые модули системы с пулемётами и гранатомётами способны вести прицельный огонь по кругу на дальности 400 метров. Система также может обнаруживать и ликвидировать цели в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Испытания показали, что диверсанты не смогут подойти незамеченными к охраняемым объектам.

Роботы охраняют стартовые позиции межконтинентальных баллистических ракет.