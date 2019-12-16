Российские заводы по уничтожению химоружия начнут использовать для переработки отходов

Об этом рассказал представитель госкорпорации «Росатом» на форуме «Чистая страна». По его словам, в уходящем году была подготовлена законодательная основа для реализации проекта, а также были приняты первые объекты с комплексов по уничтожению химического оружия. Там уже начались работы по созданию инфраструктуры.

Представитель «Росатома» сообщил, что в России предусмотрено создание семи крупных федеральных центров для переработки опасных отходов. Четыре из них будут базироваться на заводах по уничтожению химического оружия. Эти комплексы должны начать работать в конце 2023 года. Остальные три появятся не раньше 2024 года.

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