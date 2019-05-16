Российские зенитки оказались беспомощными против атаки дронами

Об этом пишет издание Defence Blog, ссылаясь на источники в Министерстве обороны РФ. Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С-1» был разработан ещё в 1994 году, на вооружение его приняли в 2008. Он предназначен для защиты от воздушного нападения и может противостоять легкобронированным боевым машинам.

Как сообщают источники, данный комплекс оказался слишком тяжёлым и сложным в эксплуатации, а также неэффективным против большинства летательных аппаратов. Это стало ясно после использования «Панцирей» в Сирии. Радар комплекса не смог справиться с дронами и высокоточными снарядами. Морскую версию комплекса «Панцирь-М» тоже признали недостаточно эффективной и дорогой.