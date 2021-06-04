Новейший С-500 должен значительно расширить возможности российской противовоздушной обороны (ПВО). В частности, «Прометей» сможет сбивать даже спутники на низкой орбите.

Новая противоракета позволит комплексу стать универсальным. Вместе с ней С-500 будет сбивать гиперзвуковые аппараты. Сообщается, что ракету уже успешно испытали в Казахстане. К сожалению, её технические характеристики неизвестны.

Специалисты предполагают, что это может быть модернизированная 53Т6М. По неподтверждённым данным, она способна уничтожать баллистические цели на дальности до 350 километров и на высоте до 50 000 метров. Единственный нюанс — для ракеты «Прометею» понадобится мобильная пусковая установка.