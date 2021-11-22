Российский адмирал назвал возможную причину гибели «Курска»

По официальной версии, катастрофа произошла из-за взрыва торпеды на борту и дальнейшей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Тогда погибли 118 членов экипажа.

Адмирал Попов же предложил другую версию. Он утверждает, что «Курск» затонул из-за столкновения с другой лодкой, следившей за ним. Это якобы субмарина НАТО. Адмирал говорит, что название лодки, с которой столкнулся «Курск», известно «с вероятностью 90%». Однако он ничего не назвал.

Как пишут СМИ, в момент аварии поблизости находились американские субмарины Memphis и Toledo, а также британская Splendid. По словам адмирала, в тот день сигналы SOS подавал не только «Курск», но и якобы лодка НАТО. Из-за удара, который пришёлся на носовую часть российской субмарины, повредился торпедный аппарат.

Сегодня член комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что расследование гибели подлодки «Курск» может возобновиться в случае выявления новых обстоятельств.