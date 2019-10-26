Российский аноним взломал сайт НАТО и загрузил «Обращение к Обэме»

Об этом аноним рассказал вчера в 14:22 по московскому времени. Специалисты корпуса НАТО всё уже исправили, на сайте отображается корректная информация. Однако посмотреть на творение анонима можно по архивной ссылке.

Там видно, что название корпуса «NATO rapid deployable corps Italy» он сменил на «NATO rapid deployable corps 2ch». А в списке подразделений «висел» символ «Двача». Вместо информации о командующем корпусом хакер разместил «биографию» администратора имиджборда Наримана Намазова («Абу»). В разделе с видео появился ролик «Обращение к Обэме».