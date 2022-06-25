Российский "антирадиационный" подводный беспилотник появится в ближайшие годы

При этом, по словам Занина, беспилотник может передать наработанную информацию и получить свои координаты после всплытия, потому что за время нахождения под водой, “какая бы хорошая не была система навигации, все равно набегает ошибка. Он ее устраняет и работает дальше”. А для контроля радиационных объектов аппарат использует подводные спектрографы, которым необходимо время для определения наличия радионуклидов.

Беспилотник планируют использовать для экологического мониторинга и поиска полезных ископаемых.