Российский "антирадиационный" подводный беспилотник появится в ближайшие годы

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Российский "антирадиационный" подводный беспилотник появится в ближайшие годыА именно через три-четыре года
Подводный беспилотник-планер для МЧС России, предназначенный для работы в местах с повышенным радиационным фоном, будет готов к серийному производству в ближайшие 3-4 года, сообщают “РИА Новости” со ссылкой на советника гендиректора Научно-производственного предприятия подводных технологий "Океанос" Владислава Занина.
На сегодняшний момент рассматривается вопрос преобразования прототипов уже в специализированную технику. Это должно произойти в течение ближайших трех-четырех лет
Владислава Занина
Советника гендиректора НПП ПТ "Океанос"
При этом, по словам Занина, беспилотник может передать наработанную информацию и получить свои координаты после всплытия, потому что за время нахождения под водой, “какая бы хорошая не была система навигации, все равно набегает ошибка. Он ее устраняет и работает дальше”. А для контроля радиационных объектов аппарат использует подводные спектрографы, которым необходимо время для определения наличия радионуклидов.
Беспилотник планируют использовать для экологического мониторинга и поиска полезных ископаемых.
Источник:РИА Новости
Автор:Максим МногословныйТеги:
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